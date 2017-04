Premio Strega 2017: annunciati i 12 finalisti

Si è appena svolta presso Tempo di Libri, fiera del libro di Milano, la conferenza stampa di annuncio della dozzina finalista alla LXXI edizione del Premio Strega, prestigioso premio letterario italiano a cura della Fondazione Bellonci. Sono intervenuti Valeria Della Valle, Giuseppe D'Avino, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine.

Ecco i 12 finalisti:

Teresa Ciabatti - La più amata (Mondadori)

Paolo Cognetti - Le otto montagne (Einaudi)

Marco Ferrante - Gin tonic a occhi chiusi (Giunti)

Wanda Marasco - La compagnia delle anime finte (Neri Pozza)

Chiara Marchelli - Le notti blu (Perrone)

Mondaldi & Sorti - Malaparte. Morte come me (Baldini&Castoldi)

Matteo Nucci - È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie)

Ferruccio Parazzoli - Amici per paura (SEM)

Nicola Ravera Rafele - Il senso della lotta (Fandango Libri)

Alberto Rollo - Un'educazione milanese (Manni)

Marco Rossari - Le cento vite di Nemesio (e/o)

Vanni Santoni - La stanza profonda (Laterza)

Tra questi dodici, il 14 giugno prossimo sarà selezionata la cinquina finalista, come da tradizione in casa Bellonci. Mentre la votazione finale e l'annuncio del vincitore del Premio Strega 2017 si saprà il 6 luglio, durante la cerimonia finale presso la Villa di Papa Giulio a Roma.

Questa edizione del Premio Strega è dedicata a Tullio De Mauro, da poco scomparso, lo ricordiamo con le sue parole sui 70 anni del premio: